Video Haber Son dakika: İstanbul Bebek'te iskele çöktü! Denize düşenler kurtarılmaya çalışılıyor | Video
Son dakika: İstanbul Bebek'te iskele çöktü! Denize düşenler kurtarılmaya çalışılıyor | Video

Son dakika: İstanbul Bebek'te iskele çöktü! Denize düşenler kurtarılmaya çalışılıyor | Video

23.12.2022 | 21:41

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Son dakika: İstanbul Bebek’te iskele çöktü! Denize düşenler kurtarılmaya çalışılıyor | Video 01:05
Son dakika: İstanbul Bebek'te iskele çöktü! Denize düşenler kurtarılmaya çalışılıyor | Video 23.12.2022 | 21:41
Son dakika: İstanbul Bebek’te iskele çöktü! Denize düşenler kurtarılmaya çalışılıyor | Video 00:09
Son dakika: İstanbul Bebek'te iskele çöktü! Denize düşenler kurtarılmaya çalışılıyor | Video 23.12.2022 | 21:41
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Son dakika haberi... Beşiktaş Bebek Arnavutköy Caddesi'nde restoranın olduğu iskele çöktü. Denize düşenler kurtarılmaya çalışılırken, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

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