Son dakika: İstanbul Karaköy'de başörtülü genç kızlara saldıran kadın davasında flaş gelişme | Video
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Son dakika haberi... İstanbul Karaköy'de başörtülü genç kızlara saldıran kadın davasında yargılanan saldırgan Semahat Yolcu'ya verilen 2 yıl 9 ay 17 gün hapis cezasının ertelenmesi kararını kaldırdı.
İstanbul 38. Ağır Ceza Mahkemesi; Karaköy'de başörtülü üniversite öğrencisine saldırdığı gerekçesiyle yargılanan Semahat Yolcu'ya verilen 2 yıl 9 ay 17 gün hapis cezasının ertelenmesi kararını kaldırdı. Avukat Mustafa Doğan İnal, "Karaköy'de başörtülü kardeşlerimize saldıran sanığa verilen cezaların ertelenmesine ilişkin mahkeme kararı itirazımız üzerine İstanbul 38. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kaldırıldı. İstanbul 38. Ağır Ceza Mahkemesi, 'Pişmanlık duymayan sanığa 'erteleme yapma' dedi"