Video Haber Son dakika: İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji'den 23 il için turuncu kodlu uyarı | Video

Son dakika: İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji'den 23 il için turuncu kodlu uyarı | Video

Son dakika: İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji'den 23 il için turuncu kodlu uyarı | Video
22.03.2021 | 18:34

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Son dakika haberi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağış etkili olmaya başladı. Megakentin birçok noktasına dolu ve yağmur yağdı. Sağanakla birlikte İstanbul'da trafik durma noktasına gelirken; Meteoroloji'den 23 il için son dakika turuncu kodlu uyarı geldi. Peki İstanbul'da kar yağışı bekleniyor mu? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

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