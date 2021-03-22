Son dakika: İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji'den 23 il için turuncu kodlu uyarı | Video

Son dakika haberi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağış etkili olmaya başladı. Megakentin birçok noktasına dolu ve yağmur yağdı. Sağanakla birlikte İstanbul'da trafik durma noktasına gelirken; Meteoroloji'den 23 il için son dakika turuncu kodlu uyarı geldi. Peki İstanbul'da kar yağışı bekleniyor mu? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...