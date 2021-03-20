Son Dakika... İstanbul'a kar yağacak mı? Uzman isim tarih verdi | Video
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Son Dakika... İstanbul'a kar yağacak mı? Uzman isim tarih verdi | Video 20.03.2021 | 18:12
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El Bab'da patlama: 1 ölü, 6 yaralı 20.03.2021 | 15:16
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Nevşehir’de petrol arama çalışmaları başladı | Video 20.03.2021 | 10:50
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Salih Tuna | Yüzde 1 fark cinsellik mi? 20.03.2021 | 11:14
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Okan Müderrisoğlu | Para politikası: Hesaplar, fırsatlar, riskler! 20.03.2021 | 11:10
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Engin Ardıç | Kazı çevirenler 20.03.2021 | 11:08
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Mahmut Övür | HDP’nin kapatılması ve lobiler 20.03.2021 | 11:04
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THY çalışanı öğrencilere umut oldu 20.03.2021 | 10:36
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Terör örgütüne bir darbe daha! 14 terörist etkisiz hale getirildi... 20.03.2021 | 10:02
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ABD’de yolcu treni çöp kamyonu ile çarpıştı! O anlar kamerada... | Video 20.03.2021 | 00:15
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Pitbull vahşeti! Polislere saldıran köpeğin sahibi tutuklandı | Video 20.03.2021 | 00:03
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22 yıl hapisle aranıyordu Gebze’de yakalandı | Video 19.03.2021 | 21:38
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ABD Başkanı Joe Biden'ın zor anları! Uçağa binerken 3 kere düştü | Video 19.03.2021 | 19:28
Son dakika haberleri... Türkiye'de son günlerde soğuk hava dalgası etkili olurken, önümüzdeki hafta hava durumunun nasıl olacağı merak konusu oldu. A Haber ekranlarına konuk olan Hava Tahmin Uzmanı Dr. Levent Yalçın, pazartesi günü kuvvetli lodos ile beraber sıcaklıkların bir nebze daha yükseleceğini belirterek, "Salı günü Balkanlar üzerinden gelen hava kuzeybatımızda soğukluğunu hissettirecek. Hafta boyunca da tüm yurtta soğuk ve yağışlı bir hava bizi bekliyor olacak." dedi. Peki İstanbul ve Ankara'da kar yağışı etkili olacak mı? İşte Hava Tahmin Uzmanı Dr. Levent Yalçın'ın son dakika açıklamaları...