Son Dakika... İstanbul'a kar yağacak mı? Uzman isim tarih verdi | Video

Son dakika haberleri... Türkiye'de son günlerde soğuk hava dalgası etkili olurken, önümüzdeki hafta hava durumunun nasıl olacağı merak konusu oldu. A Haber ekranlarına konuk olan Hava Tahmin Uzmanı Dr. Levent Yalçın, pazartesi günü kuvvetli lodos ile beraber sıcaklıkların bir nebze daha yükseleceğini belirterek, "Salı günü Balkanlar üzerinden gelen hava kuzeybatımızda soğukluğunu hissettirecek. Hafta boyunca da tüm yurtta soğuk ve yağışlı bir hava bizi bekliyor olacak." dedi. Peki İstanbul ve Ankara'da kar yağışı etkili olacak mı? İşte Hava Tahmin Uzmanı Dr. Levent Yalçın'ın son dakika açıklamaları...