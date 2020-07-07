Son dakika! İstanbul'da asker uğurlamalarına kısıtlama getirildi | Video
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İstanbul'da asker uğurlama törenlerine kısıtlama getirildi. Asker adayları yeni düzenlemeye göre taahhütname imzalayacak. Askeri sadece 1. derece yakını uğurlayacak. Kartal Şehir Hastanesi'nin açılış töreninde konuşan Başkan Erdoğan, asker uğurlaması görüntülerinin rahatsız edici olduğu söyleyerek ''Talimat verdim, bu görüntülere izin vermeyeceğiz'' demişti.