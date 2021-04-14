Video Haber Son dakika! İstanbul’da DEAŞ’la bağlantılı 11 şüpheli yakalandı | Video

Son dakika! İstanbul’da DEAŞ’la bağlantılı 11 şüpheli yakalandı | Video

Son dakika! İstanbul’da DEAŞ’la bağlantılı 11 şüpheli yakalandı | Video
14.04.2021 | 07:51

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Son dakika! İstanbul’da DEAŞ’la bağlantılı 11 şüpheli yakalandı | Video 01:06
Son dakika! İstanbul’da DEAŞ’la bağlantılı 11 şüpheli yakalandı | Video 14.04.2021 | 07:51
Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile 'kısmi kapanma' konulu genelge! Detaylar belli oldu | Video 07:04
Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile 'kısmi kapanma' konulu genelge! Detaylar belli oldu | Video 14.04.2021 | 01:19
Son dakika: Başkan Erdoğan'ın açıkladığı tedbirler tabloya ne zaman yansıyacak? Uzman isim tarih verdi | Video 14:32
Son dakika: Başkan Erdoğan'ın açıkladığı tedbirler tabloya ne zaman yansıyacak? Uzman isim tarih verdi | Video 14.04.2021 | 00:01
AFAD son dakika duyurdu: Muğla açıklarında korkutan deprem! | Video 02:16
AFAD son dakika duyurdu: Muğla açıklarında korkutan deprem! | Video 13.04.2021 | 23:57
Sivas'ta skandal görüntüler! Hasta yakınlarının sağlık çalışanlarına saldırı anı kameraya yansıdı | Video 05:44
Sivas'ta skandal görüntüler! Hasta yakınlarının sağlık çalışanlarına saldırı anı kameraya yansıdı | Video 13.04.2021 | 23:08
Jandarmadan büyük FETÖ operasyonu: 47 şüpheli gözaltında | Video 01:40
Jandarmadan büyük FETÖ operasyonu: 47 şüpheli gözaltında | Video 13.04.2021 | 22:14
Muhalefet 128 milyar dolar çarpıtmasıyla ne yapmak istiyor? İşte gerçekler | Video 05:29
Muhalefet 128 milyar dolar çarpıtmasıyla ne yapmak istiyor? İşte gerçekler | Video 13.04.2021 | 22:09
Estetiğin dozunu kaçıran ünlü şarkıcı Petek Dinçöz’ün son hali şaşırttı! Petek Dinçöz bambaşka biri oldu! | Video 00:33
Estetiğin dozunu kaçıran ünlü şarkıcı Petek Dinçöz’ün son hali şaşırttı! Petek Dinçöz bambaşka biri oldu! | Video 13.04.2021 | 21:49
SON DAKİKA HABERİ: Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı! 15 Nisan'dan itibaren uzaktan eğitime geçiliyor! | Video 01:46
SON DAKİKA HABERİ: Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı! 15 Nisan'dan itibaren uzaktan eğitime geçiliyor! | Video 13.04.2021 | 21:09
Son Dakika Haberi! Başkan Erdoğan: Kafe, kıraathane, lokal, çay bahçesi, spor salonu faaliyetlerine ara verecek | Video 01:27
Son Dakika Haberi! Başkan Erdoğan: Kafe, kıraathane, lokal, çay bahçesi, spor salonu faaliyetlerine ara verecek | Video 13.04.2021 | 19:52
SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı 13 Nisan koronavirüs tablosunu açıkladı! İşte güncel Kovid-19 verileri | Video 04:34
SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı 13 Nisan koronavirüs tablosunu açıkladı! İşte güncel Kovid-19 verileri | Video 13.04.2021 | 19:48
Başkan Erdoğan'dan son dakika Ramazan yasakları açıklaması! | Video 30:12
Başkan Erdoğan'dan son dakika Ramazan yasakları açıklaması! | Video 13.04.2021 | 19:41
Sağlık Bakanı Koca, 3-9 Nisan arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı | Video 03:22
Sağlık Bakanı Koca, 3-9 Nisan arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı | Video 13.04.2021 | 19:36
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kısıtlama kararlarını canlı yayında açıkaldı! 30:10
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kısıtlama kararlarını canlı yayında açıkaldı! 13.04.2021 | 19:28
Son dakika: Kabine Toplantısı sona erdi! 21 günlük tam kapanma olacak mı? Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar | Video 03:03
Son dakika: Kabine Toplantısı sona erdi! 21 günlük tam kapanma olacak mı? Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar | Video 13.04.2021 | 19:03
Son dakika: NASA yarışmasını Van Gölü kazandı | Video 02:17
Son dakika: NASA yarışmasını Van Gölü kazandı | Video 13.04.2021 | 18:19
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında yeni kısıtlama kararlarını açıkladı! Ramazan'da tam kapanma olacak mı? 04:34
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında yeni kısıtlama kararlarını açıkladı! Ramazan'da tam kapanma olacak mı? 13.04.2021 | 16:21
SON DAKİKA: Kabine Toplantısı kararları! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları izle! İşte yeni kısıtlama kararları... 30:10
SON DAKİKA: Kabine Toplantısı kararları! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları izle! İşte yeni kısıtlama kararları... 13.04.2021 | 16:21
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun zor anları! A Haber'in sorularına cevap veremedi... 02:23
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun zor anları! A Haber'in sorularına cevap veremedi... 13.04.2021 | 16:32
Mardin’de teslim olan kadın terörist ailesi ile böyle buluştu 00:46
Mardin’de teslim olan kadın terörist ailesi ile böyle buluştu 13.04.2021 | 16:12

İstanbul’da radikal terör örgütü DEAŞ yanlısı gruplara yönelik düzenlenen operasyonda, 11 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Güvenlik kaynaklarına dayanan bilgiye göre, iç savaşın sürdüğü Irak ve Suriye gibi çatışmalı bölgelerle irtibatlı DEAŞ yanlısı grupların izini süren İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, bu gece yeni bir çalışma gerçekleştirdi.

Yürütülen soruşturma kapsamında gece saatlerinde özel harekat güçlerinin desteğiyle, kentin on farklı ilçesinde 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda 11 DEAŞ mensubunun yakalandığı belirtildi. Şüphelilerin kaldıkları evlerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konulduğu öğrenildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere TEM Şubeye getirildi. Zanlıların polisteki ifade işlemlerinin başladığı aktarıldı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA