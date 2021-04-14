Son dakika! İstanbul’da DEAŞ’la bağlantılı 11 şüpheli yakalandı | Video

İstanbul’da radikal terör örgütü DEAŞ yanlısı gruplara yönelik düzenlenen operasyonda, 11 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Güvenlik kaynaklarına dayanan bilgiye göre, iç savaşın sürdüğü Irak ve Suriye gibi çatışmalı bölgelerle irtibatlı DEAŞ yanlısı grupların izini süren İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, bu gece yeni bir çalışma gerçekleştirdi.

Yürütülen soruşturma kapsamında gece saatlerinde özel harekat güçlerinin desteğiyle, kentin on farklı ilçesinde 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda 11 DEAŞ mensubunun yakalandığı belirtildi. Şüphelilerin kaldıkları evlerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konulduğu öğrenildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere TEM Şubeye getirildi. Zanlıların polisteki ifade işlemlerinin başladığı aktarıldı.