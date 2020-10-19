Son dakika: İstanbul'da dev operasyon! 'Silah Fabrikası' gibi imalathane ele geçirildi | Video

Son dakika haberi: İstanbul Organize Polisleri adeta "Silah Fabrikası" haline dönüştürülmüş ruhsatsız yasa dışı bir silah imalathanesine operasyon düzenledi. İmal ettikleri ruhsatsız silahları ve mermileri suç örgütlerine ve çetelere satan üç kişilik bir yasa dışı silah çetesi çökertildi. Operasyonda; silah ve mermi imalatında kullanılan milyonlarca mermi çekirdeği ve silah parçası ele geçirildi. Baskın anları polis kamerasına böyle yansıdı.