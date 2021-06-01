Son dakika! İstanbul'da DHKP-C operasyonu | Video

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İstanbul’da yasa dışı terör örgütü DHKP-C’ye düzenlenen operasyonda yedi şüpheli yakalandı. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.
İstanbul'da yasa dışı terör örgütü DHKP-C'ye operasyon düzenlendi. DHKP-C'nin mahalli alanlarda sözde "Milis" yapılanmalarında faaliyet gösterdiği değerlendirilen dokuz şüphelinin yakalanması için sekiz adrese eş zamanlı baskın yapıldı.
Operasyon anları polis kameralarına yansıdı. Yedi şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi. El konulan suç unsurları incelemeye alındı.