SON DAKİKA | İstanbul’da flaş terör operasyonu: Hedeflerinde AVM ve ormanlar vardı! 11 gözaltı | Video

Son dakika haberi: İstanbul’da bir AVM içinde, şüphelinin kolundaki çantanın patlayarak alev alması üzerine polisler harekete geçti. Bölücü terör örgütü mensubu olan D.B. ve beraberindeki S.A. isimli şüpheli AVM'deki mağazalardan birine bırakmak üzere geldikleri esnada patlayıcı düzeneğin bilmedikleri bir nedenle infilak ettiğini itiraf etti. Ekiplerin çalışmasıyla 11 kişilik hücre deşifre edilirken Sultangazi Kent Ormanı'na yangın çıkarmak amacıyla 3 adet düzenek bıraktıkları tespit edildi.