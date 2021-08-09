Son dakika: İstanbul'da kaybolan 3 kız çocuğu bulundu | Video

Hadımköy'de kaybolan 3 kız çocuğun Avcılar'da görüldüğünün belirlenmesi üzerine çalışmalar bu ilçede yoğunlaştı. İlk olarak kızlardan birine ait eşyalar da sahilde bulundu. Çocukları aramak için özel bir ekip kurulurken, 3 kız çocuğu ekipler tarafından bulundu.