SON DAKİKA: İstanbul’da kısıtlama trafiği başladı: Yola çıkacaklar haritaya dikkat! | Video
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Son dakika haberi: İstanbul'da trafik erken başladı... Koronavirüs önlemleri kapsamında hafta sonları uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam saat 21.00 itibariyle başlayacak. Geçtiğimiz haftalara kıyasla bu kez cumartesi gününün de kısıtlamaya dahil edilmesiyle İstanbul'da trafik yoğunluğu erken saatlerde başladı. Trafik yoğunluğu 70'i aştı...