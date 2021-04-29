Video Haber SON DAKİKA: İstanbul'da otogarda patlayıcı operasyonunun görüntüleri ortaya çıktı! Bombacı PKK'lı terörist kamerada

SON DAKİKA: İstanbul'da otogarda patlayıcı operasyonunun görüntüleri ortaya çıktı! Bombacı PKK'lı terörist kamerada

SON DAKİKA: İstanbul'da otogarda patlayıcı operasyonunun görüntüleri ortaya çıktı! Bombacı PKK'lı terörist kamerada
29.04.2021 | 10:26

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