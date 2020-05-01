Son dakika: İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen 1 Mayıs için yürümek isteyen gruba müdahale | Video
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Son dakika haberi... İstanbul Beşiktaş'da bulunan DİSK Genel Merkezi’nde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen toplanarak izinsiz bir şekilde Taksim Meydanı’na yürümek isteyen gruba polis ekipleri müdahale ederek yürümesine izin verdi. Grup üyelerinden bazıları gözaltına alındı.