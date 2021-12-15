Video Haber SON DAKİKA: İstanbul'da suya yüzde 17.80 oranında suya zam! | Video
SON DAKİKA: İstanbul'da suya yüzde 17.80 oranında suya zam! | Video

SON DAKİKA: İstanbul'da suya yüzde 17.80 oranında suya zam! | Video

15.12.2021 | 19:22

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Son dakika haberine göre; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde suya zam teklifi görüşüldü. İBB'nin yüzde 57,8 zam ve her ay TÜFE oranında artış talebi AK Parti-MHP oyları ile reddedildi. Suya yüzde 17.80 oranında zam yapılmasına karar verildi.

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