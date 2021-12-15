SON DAKİKA: İstanbul'da suya yüzde 17.80 oranında suya zam! | Video

Son dakika haberine göre; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde suya zam teklifi görüşüldü. İBB'nin yüzde 57,8 zam ve her ay TÜFE oranında artış talebi AK Parti-MHP oyları ile reddedildi. Suya yüzde 17.80 oranında zam yapılmasına karar verildi.