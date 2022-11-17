Video Haber Son dakika | İstanbul'da trafik kilit: Yoğunluk yüzde 90'a ulaştı | Video
Son dakika | İstanbul'da trafik kilit: Yoğunluk yüzde 90'a ulaştı | Video

Son dakika | İstanbul'da trafik kilit: Yoğunluk yüzde 90'a ulaştı | Video

17.11.2022 | 18:24

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Son dakika haberi… İstanbul'da etkili olmaya başlayan sağanak yağışla birlikte trafik yoğunluğu yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası'na göre kentte trafik yoğunluğu yüzde 90’a çıktı.

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