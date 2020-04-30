Son dakika. İstanbul'da yapımı süren salgın hastanesinin son durumu böyle görüntülendi | Video
VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:43
“Merkez Bankası 50 ile 100 baz puan arasında faiz indirebilir" | Video 30.04.2020 | 16:16
00:41
Özgür Özel’in ardından Canan Kaftancıoğlu da, darbe imasında bulundu | Video 30.04.2020 | 15:43
01:11
Türkiye'den ABD'ye ikinci yardım uçağı | Video 30.04.2020 | 15:33
01:17
01:41
3 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi İstanbul'da tehlikeli yoğunluk! | Video 30.04.2020 | 15:30
10:00
01:59
CHP'li Canan Kaftancıoğlu ifade veriyor | Video 30.04.2020 | 15:22
06:44
12:10
03:10
"Enflasyonun bir sorun olarak karşımıza çıkacağını düşünmüyorum" | Video 30.04.2020 | 14:07
01:49
04:21
"Virüste ikinci dalga yaşarsak etkisini..." | Video 30.04.2020 | 13:44
02:03
00:22
07:52
00:23
00:22
01:30
Hafter güçlerine destek için gönderilen mühimmat konvoyu imha edildi | Video 30.04.2020 | 12:29
01:59
Son dakika haberi... Corona virüsü (Covid 19) salgını tüm dünyada ölümlere sebep olurken Türkiye'ye aldığı önlemlerle dünya ülkelerine örmek olmaya devem ediyor. İstanbul Atatürk Havalimanı'nında yapımı süren salgın hastanesi inşaat çalışmalarındaki son durum görüntülendi. İşte yapımı süren salgın hastanesindeki son durum...