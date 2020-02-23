Son dakika! İstanbul'daki nefes kesen kovalamacanın görüntüleri ortaya çıktı! | Video

Son dakika haberi... İstanbul Bağcılar’da gece saatlerinde uyuşturucu satan 4 zanlı ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Dur ihtarına uymayan zanlıların aracına ateş açan polis, birini yaraladı. Yaralı arkadaşlarını bırakarak kaçan zanlılar polis tarafından çok geçmeden kıskıvrak yakalandı.