Son dakika! İstanbul'daki nefes kesen kovalamacanın görüntüleri ortaya çıktı! | Video
Son dakika haberi... İstanbul Bağcılar’da gece saatlerinde uyuşturucu satan 4 zanlı ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Dur ihtarına uymayan zanlıların aracına ateş açan polis, birini yaraladı. Yaralı arkadaşlarını bırakarak kaçan zanlılar polis tarafından çok geçmeden kıskıvrak yakalandı.
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