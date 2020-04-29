Son dakika: İstanbul'daki patlama anı görüntüleri ortaya çıktı | Video

Son dakika haberi... İstanbul Pendik'te bir demir döküm atölyesinde meydan gelen patlamanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı! Döküm atölyesinde meydana gelen patlama ile birlikte binanın duvarları yıkılırken bir çalışan yaralandı. Yaralı çalışan hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.