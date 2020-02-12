Son dakika: İşte Esad rejiminin helikopterinin enkazı! Muhalifler düşürmüş o anlar kaydedilmişti | Video
Kerim Ulak'ın aktardığı son dakika bilgisine göre Suriye Milli Ordusu İdlib’in Serakib bölgesinde Esad rejimine ait bir helikopteri vurmuştu. Helikopterin düşme anları birçok noktan kaydedilirken helikopterin düşme anlarına ait görüntüler de yayınlandı. Bölgede gerginlik devam ederken A Haber Yurt Haberler Müdür Kerim Ulak, Suriye İdlib'te helikopterin düşürüldüğü bölgeye giderek rejime ait helikopterin enkazının başında son dakika gelişmeleri aktardı.
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