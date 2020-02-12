Video Haber Son dakika! İşte İdlib’de son yaşanan gelişmeler | Vİdeo

Son dakika! İşte İdlib’de son yaşanan gelişmeler | Vİdeo

Son dakika! İşte İdlib’de son yaşanan gelişmeler | Vİdeo
12.02.2020 | 15:28

Son dakika haberi... Brüksel’deki NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nda ele alınacak konular son derece önem taşıyor. NATO’nun var olan kriz karşısında nasıl bir duruş sergileyeceği ise merak konusu olmaya devam ediyor. Konuya dair gelişmeleri Siyaset Bilimi ve Güvenlik Politikaları Uzmanı Doktor Ahmet Keser A Haber’de yorumladı.

"ABD'NİN FIRATIN BATISINDAKİ VARLIĞI YOK OLMAKTADIR"

Siyaset Bilimi ve Güvenlik Politikaları Uzmanı Dr. Ahmet Keser şu açıklamaları kaydetti:

"İdlib bölgesinde yaşananlarda, vekilleri kullanarak mücadele yürüten iki küresel gücün pozisyonlarında değişim görüyoruz. Rusya ile jeopolitik anlamda baktığımızda çıkarlarımızın uyuşmadığını da görmekteyiz ve buda stratejileri belirlemektedir. Dolayısıyla Rusya ile uzun vadeli bütün çıkarlarımızın uyuşmasını beklemek pek mümkün değildir. Şu ana kadar Rusya ile hep Türkiye'nin askeri harekatları sonucu masaya oturuldu ancak masaya geçtikten sonra aynı performansın karşı taraftan gelmediğini gördük. İdlib'te de benzer bir süreç söz konusudur. İdlib'in diğer bölgelerden farklı bir özelliği ise rejimin varlığı ve devamı açısından stratejik bir öneme sahip olmasıdır. Dolayısıyla burayı kaybetmek istemiyorlar. Amerika'ya baktığımızda ise bu süreçten sonra İdlib ile birlikte kendisinin de dahil olduğu bir masanın kurulması onların işlerine gelecektir. Buna ek olarak harekatlardan sonra ABD'nin Fırat'ın batısında ki varlığı hemen hemen yok olmaktadır. Jeopolitik hedefler açısından baktığımızda Amerika ile çıkarlarımızın örtüştüğünü söylemek mümkün değildir, burada tarafların denge politikasını nasıl sağlayacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz."

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