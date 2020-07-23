Video Haber Son dakika: İstihdam paketi TBMM’de kabul edildi | Video

Son dakika: İstihdam paketi TBMM’de kabul edildi | Video

Son dakika: İstihdam paketi TBMM’de kabul edildi | Video
23.07.2020 | 23:28

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İstihdam paketi TBMM’de kabul edildi. Kısa çalışma ödeneğinin süresi uzatılıyor. Uzatmada yetkili Cumhurbaşkanı olacak. Cumhurbaşkanı, 3 aylık süreyi sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak 6 aya kadar uzatmaya yetkili olacak. İşten çıkarılma tarihi, 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılabilecek. Soma işçilerinin kıdem tazminatları ödenecek. Kanunla; TBMM’de yeni bir komisyon kuruluyor.

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