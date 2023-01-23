Son Dakika: İsveç'in NATO üyeliği veto mu edilecek? Bakan Akar'dan flaş açıklama | Video

Son dakika haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar, İsveç’in NATO üyeliği ile ilgili "İsveç’e sessiz kalamayız. Bu şekilde gittiği takdirde tutumumuz çok açık, net belli." dedi.