Video Haber SON DAKİKA: İYİ Partili küfürbaz Ahmet Erhan Göçmez yakalandı! | Video
SON DAKİKA: İYİ Partili küfürbaz Ahmet Erhan Göçmez yakalandı! | Video

SON DAKİKA: İYİ Partili küfürbaz Ahmet Erhan Göçmez yakalandı! | Video

07.01.2022 | 14:07

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SON DAKİKA: İYİ Partili küfürbaz Ahmet Erhan Göçmez yakalandı! | Video 01:34
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İYİ Parti Dilovası Mahalle Başkanı Ahmet Erhan Göçmez AK Parti seçmenine ağza alınmayacak küfürler etmişti. Göçmez yakalandı.

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