Video Haber Son Dakika: İzmir'de gizlice genç kızları görüntüleyen emekli hakime 'Yaşlı Sapık' iddiasında flaş gelişme | Video

Son Dakika: İzmir'de gizlice genç kızları görüntüleyen emekli hakime 'Yaşlı Sapık' iddiasında flaş gelişme | Video

Son Dakika: İzmir'de gizlice genç kızları görüntüleyen emekli hakime 'Yaşlı Sapık' iddiasında flaş gelişme | Video
11.07.2020 | 15:44

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Son Dakika Haberi... İzmir'de tramvayda şortlu ve mini etekli genç kızları görüntülediği ortaya çıkan emekli hakim hakkında sosyal medyada 'Yaşlı sapık' yorumları yapıldı! İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, tramvayda 15 yaşındaki bir kız çocuğun görüntülerini çektiği çeken emekli hakim, polis merkezindeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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Olay, dün gündüz saatlerinde Karşıyaka Tramvayı'nda meydana geldi. Emekli hakim olduğu belirtilen M.E., iddiaya göre tramvayda telefonunu çıkararak fotoğraf çekti. 15 yaşındaki bir çocuk, kendisinin fotoğrafını çektiği gerekçesiyle M.E.'ye tepki gösterdi. Bir yolcunun cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, tramvaydaki diğer kadınların da destek olmasıyla, M.E.'nın telefonunda fotoğrafların bulunduğu klasörü açmak zorunda kaldığı ve yaşı 18 yaşından küçük olan çocuğun, "Al, çekmişsin işte" şeklinde bağırdığı görüldü. Şikayet üzerine, M.E. hakkında soruşturma başlatıldı. İkmalen dosya üzerinden adliyeye sevk edilen ifadesinde M.E.'nin, "Ben özellikle kimsenin fotoğrafını çekmedim. Telefonumu yeni aldığım için kamerasını denemek istedim ve tramvayın içine rastgele doğrulttum" dediği öğrenildi. Dosyanın incelenmesinin ardından hakim, savcılıkça serbest bırakıldı.

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