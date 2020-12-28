Son Dakika: Kabine toplantısı başlıyor! Yeni tedbirler gelecek mi? | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
36:52
00:56
00:37
Polisi görünce çatıya çıkıp kaçmaya çalıştılar | Video 28.12.2020 | 19:23
02:04
00:54
Son Dakika: Kabine toplantısı başlıyor! Yeni tedbirler gelecek mi? | Video 28.12.2020 | 15:34
00:33
Muharrem İnce'den CHP'deki taciz tecavüz skandallarına tepki | Video 28.12.2020 | 15:30
00:25
00:25
17:31
Bakan Selçuk 2021 yılı asgari ücret zammını canlı yayında açıklandı | Video 28.12.2020 | 11:44
02:57
Haşmet Babaoğlu 'Satan kazanıyor, kesin. Peki ya alan?' 28.12.2020 | 11:22
03:30
Engin Ardıç 'Atıcıdır ya atar' 28.12.2020 | 10:37
00:42
Hakkari'den bir acı haber daha geldi! Şehit sayısı 2'ye yükseldi | Video 28.12.2020 | 10:11
05:54
Yavuz Donat 'Diktatör' 28.12.2020 | 10:09
03:58
Hasan Basri Yalçın 'AİHM’nin siyasi kararı' 28.12.2020 | 09:57
00:42
Son dakika! Teröre darbe: Hainler böyle etkisiz hale getirildi | Video 27.12.2020 | 15:04
05:31
Son dakika! Kandilli'den Elazığ depremi açıklaması | Video 27.12.2020 | 14:23
00:45
00:28
Ekrem İmamoğlu'nün süt dağıtımı engelleniyor algısı çöktü | Video 27.12.2020 | 13:46
14:13
Tüm dünya gibi Türkiye'de etkili olmaya devam eden corona virüsü pandemisiyle ilgili son dakika karar ve tedbirlerinin alındığı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, ülkemizdeki koronavirüs pandemisinin son durumu, alınacak tedbirler ile aşı takvimi gündemleriyle toplanıyor. İşte kabine toplantısı ne zaman yapılacak? sorusunun cevabı ve diğer tüm detaylar…