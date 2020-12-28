Son Dakika: Kabine toplantısı başlıyor! Yeni tedbirler gelecek mi? | Video

Tüm dünya gibi Türkiye'de etkili olmaya devam eden corona virüsü pandemisiyle ilgili son dakika karar ve tedbirlerinin alındığı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, ülkemizdeki koronavirüs pandemisinin son durumu, alınacak tedbirler ile aşı takvimi gündemleriyle toplanıyor. İşte kabine toplantısı ne zaman yapılacak? sorusunun cevabı ve diğer tüm detaylar…