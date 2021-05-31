SON DAKİKA: Kabine Toplantısı kararları açıklandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan normalleşme kararlarını duyurdu | Video
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Son Dakika Haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sona erdi. Başkan Erdoğan, Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulundu. Kabine Toplantısı kararlarını madde madde sırlayan Erdoğan, sokağa çıkma kısıtlamasının hafta içi ve cumartesi 22.00-05.00 arasında uygulanacağını belirterek, "Bu sınırlama hafta sonu ise cumartesi 22.00 ile pazartesi sabahı 05.00 arasında uygulanacak." dedi. Başkan Erdoğan; restoran, lokanta ve kafelerin sabah 07.00 ile akşam 21.00 arasında belirlenen kurallara göre hizmet vereceğini açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları...