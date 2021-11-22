Son dakika! Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar | Video

Son dakika haberi: Bugün tüm Türkiye’nin gözü Beştepe’de gerçekleştirilen Kabine Toplantısındaydı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilen toplantı 3 saat 15 dakika sürerken, toplantının ardından ulusa sesleniş konuşması yapan Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Vatandaşlara ekonomiye dönük mesajlar veren Başkan Erdoğan, “Ülkemizi denklemin dışına itmek için kur ve faiz üzerinden oynadıkları oyunu görüyoruz. Biz aynı oyunu terör örgütleri ile mücadelemizde gördük, karşı atağımızı yaptık ve başardık. Aynı oyunları darbe girişiminde gördük, milletimizle beraber direndik ve başardık. Güçlü bir duruş sergileyerek girdiğimiz her mücadeleden anlımızın akıyla çıktık. Milletimizi bu ekonomik kurtuluş savaşından da zaferle çıkaracağız.” dedi.