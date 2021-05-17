SON DAKİKA: Kabine Toplantısı'ndan hangi kararlar çıkacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ulusa sesleniş konuşması
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Son dakika haberleri... Kontrollü normalleşme nasıl olacak? Kabine Toplantısı'nda hangi Kontrollü normalleşme kararları alınacak? Kritik Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ulusa Sesleniş konuşması ile Kontrollü normalleşme kararlarını açıklaması bekleniyor. İşte Ankara'dan canlı yayınla Kabine Toplantısı ile ilgili son durum...