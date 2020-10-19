Son dakika... Kadir Şeker olayında yeni gelişme! Cezaya itiraz için istinaf mahkemesine başvuruldu | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
09:18
03:56
01:41
Son dakika! 19 Ekim koronavirüs rakamları açıklandı | Video 19.10.2020 | 19:52
01:18
HDP’li vekil Remziye Tosun’dan evlat nöbetindeki ailelere hakaret | Video 19.10.2020 | 19:41
01:45
02:26
Rus savaş gemisi ‘Saratov’ Çanakkale Boğazı’ndan geçti | Video 19.10.2020 | 17:44
03:24
Motosikletli grup, sürücüyü çocuklarının gözü önünde darbetti | video 19.10.2020 | 16:36
00:29
Rusya'da kıyıya vuran balina saatler süren operasyonla kurtarıldı | Video 19.10.2020 | 16:23
40:13
Son dakika! Canlı yayında saldırı! Ermenistan'dan yeni kalleşlik | Video 19.10.2020 | 15:37
01:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonla muhtarlara hitap etti | Video 19.10.2020 | 14:55
01:43
09:03
15:17
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Eğitimde reform' çağrısı | Video 19.10.2020 | 12:41
01:08
21:56
03:27
04:10
Kerem Alkin "Bizim ‘Türkiyemiz’mi, ‘onlar’ın Türkiye’si mi?" 19.10.2020 | 11:52
02:53
Haşmet Babaoğlu 'Katilin adını saklayan barışlara karnım tok!' 19.10.2020 | 11:49
04:43
Hilal Kaplan 'Markar Esayan’a...' 19.10.2020 | 11:47
03:18
Engin Ardıç 'Ölecekler' 19.10.2020 | 11:45
Son dakika haberi: Konya'da, sevgilisi Ayşe Dırla'yı (35) dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı (32), engel olmak isterken kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker (20) hakkında verilen hapis cezası ve tutukluluk halinin devamı kararına itiraz için avukatları Konya Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvurdu.