Son dakika... Kamışlı'da ABD askerleri ile rejim güçleri arasında çatışma çıktı! | Video
Son dakika haberi... Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, ABD askeri güçlerinin Kamışlı'da Khirbet Ammo ve Hamou köyünü hedef aldığını duyurdu. Ajans, hava saldırı öncesi ABD askerleri ile rejim askerleri arasındaki arbede çıktığını; olayda bir sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu.SANA, rejime bağlı unsurların devriyesi sırasında ABD konvoyunun durdurulduğunu; bölge halkının da rejime ait kontrol noktası yakınına gelerek ABD konvoyunun geçişine engel olmaya çalıştığını; çıkan arbede sırasında ABD askerlerinin açtığı ateşte bir sivilin hayatını kaybettiğini, bir kişinin de yaralandığını duyurdu. SANA, ABD unsurlarının daha sonra bölgeye hava saldırısında bulunduğunu yazdı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:36
İskoçya'da şelale yukarı aktı 13.02.2020 | 16:46
07:46
01:26
Başkan Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'na tazminat davası! 13.02.2020 | 16:44
00:56
Endonezya'da yanardağ patladı! Patlama paniğe neden oldu 13.02.2020 | 16:27
00:32
01:22
01:54
11:00
Başkan Erdoğan Pakistan'da 13.02.2020 | 15:33
07:26
01:56
Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesi olayında FETÖ izi 13.02.2020 | 15:24
02:56
Şile Yolu'nda otomobil seyir halindeki iş makinesine çarptı 13.02.2020 | 15:17
02:43
Artvin'de çığ düştü; cenaze dönüşü 20 araçlık konvoy yolda kaldı 13.02.2020 | 14:40
01:00
Burdur Bucak'ta soba zehirlenmesi 1'i çocuk 6 yaralı 13.02.2020 | 14:44
01:45
Uyuşturucuyla Mücadele Derneğinin kurucu üyesi uyuşturucu alırken yakalandı 13.02.2020 | 14:34
02:01
00:32
Ankara'da minibüs şoförü elinde telefonla trafikte! 13.02.2020 | 14:19
00:43
İzmir'de kaza! 4 ölü | Video 13.02.2020 | 14:10
02:28
Son dakika! CHP'nin hisseleri Hazine'ye devrediliyor | Video 13.02.2020 | 13:46
01:48
04:57
UMKE ekipleri nasıl eğitiliyor? 13.02.2020 | 13:03