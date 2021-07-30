Son dakika: Kandil, Gara, Hakurk ve Zap... 40'a yakın terör hedefi imha edildi!
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Son dakika açıklamasında bulunan Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 40'a yakın hedefin imha edildiğini duyurdu. Bakanlık açıklamasında "Irak Kuzeyinde Kandil, Gara, Hakurk, Zap bölgelerinde bulunan ve teröristler tarafından kullanılan hedeflere 29 Temmuz 2021’de hava harekatı düzenlendi." denildi.