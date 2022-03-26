Son Dakika: Karadeniz girişindeki mayın imha edildi! İstanbul Boğazı tekrar gemi trafiğine açıldı | Video
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Son dakika haberi: İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişinde bulunan mayın imha edildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "İnceleme sonucunda eski tip olduğu belirlenen mayın SAS timimiz tarafından etkisiz hale getirildi" dedi.
Mayının imha edilmesinin ardından İstanbul Boğazı çift yönlü gemi trafiğine açıldı.