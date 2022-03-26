Son Dakika: Karadeniz girişindeki mayın imha edildi! İstanbul Boğazı tekrar gemi trafiğine açıldı | Video

Son dakika haberi: İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişinde bulunan mayın imha edildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "İnceleme sonucunda eski tip olduğu belirlenen mayın SAS timimiz tarafından etkisiz hale getirildi" dedi.

Sarıyer Türkeli Demirleme Sahası'nda sabah saat 09.30 saatlerinde sivil ticari gemidekiler tarafından fark edilen mayın üzerine harekete geçildi. Bölgeye Sualtı Savunma Timleri (SAS) yönlendirildi. İstanbul Boğazı alarm nedeniyle çift yönlü gemi geçişine kapatıldı. Mayın, SAS Timleri tarafından emniyete alındı ve etkisiz hale getirildi. Mayının imhası hakkında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar'ın başkenti Doha'da açıklama yaptı. Bakan Akar, "Sabah saatlerinde İstanbul Boğazı açıklarındaki bir ticari gemiden 'mayın benzeri bir cisim görüldüğüne' dair bilgi geldi. Unsurlarımız zaten o bölgelerde yoğun şekilde devriyelerini, görevlerini sürdürüyordu. Süratli bir şekilde SAS timimiz bölgeye intikal ettirildi. Söz konusu cismin mayın olduğunun tespitinin ardından emniyetli bir bölgeye çekildi. İnceleme sonucunda eski tip olduğu belirlenen mayın SAS timimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Konuyla ilgili hem Rus hem Ukrayna makamlarıyla görüştük. Koordinasyonumuz devam ediyor. Deniz trafiğinin emniyetli şekilde sürdürülmesi için başta Deniz Kuvvetlerimiz olmak üzere Sahil Güvenlik ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla gerekli koordinasyon yapıldı. Gerekli tedbirler alındı. Deniz trafiği emniyetli şekilde devam ediyor. Deniz Kuvvetlerimizin yüzer ve uçar unsurları müteyakkız bir şekilde faaliyetleri takip ediyor, çalışmalarını sürdürüyor" dedi.Mayının imha edilmesinin ardından İstanbul Boğazı çift yönlü gemi trafiğine açıldı.