Son dakika: Kartal'da 3 kişi öldüren zanlının kaçış anları güvenlik kamerasına böyle yansıdı | Video
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Son dakika haberleri: İstanbul Kartal'da avukatlık bürosunda miras konusunda anlaşmazlık yaşayan aile üyeleri arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Haluk Onat, (58), Kebire Esra Ay (54) ve Ayşe Ece Ay (26)'ı öldürüp kaçan Ahmet Salih B., kaçtığı Yalova'da jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Ahmet Salih B.'nin olaydan sonra kaçış anları güvenlik kameralarına yansıdı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...