SON DAKİKA: Kastamonu Bozkurt'ta sel felaketinde helikopterle tahliye anı kamerada
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Son dakika haberleri... Kastamonu Bozkurt'ta sel felaketinde mahsur kalanların Türk Kara Kuvvetleri'ne ve Jandarma'ya ait helikopterlerle kurtarılma anı kamerada...
Kastamonu'da meydana gelen sel felaketinde mahsur kalan vatandaşlar helikopterlerle tahliye ediliyor. Milli Savunma Bakanlığı ve Jandarmaya ait helikopterler sel bölgesindeki görevlerini sürdürürken, kurtarma çalışmalarını A Haber ekipleri yerinde görüntüledi.