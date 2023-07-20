SON DAKİKA | Kemal Kılıçdaroğlu, Zoom toplantısı hakkında ilk kez konuştu: Etik olarak rahatsız edici | Video

Son dakika haberi... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisini devirmek için Zomm üzerinden gerçekleştirilen toplantı hakkında ilk kez konuştu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve partinin önde gelen isimlerinin yer aldığı toplanıyla ilgili sessizliğini bozan Kemal Kılıçdaroğlu, "Tamamını seyretmedim. Gerek duymadım. Etik olarak rahatsız edici bazı uygulamalar vardı." ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'na 'belediye başkanlığa devam et' mesajı verdi.