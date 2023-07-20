SON DAKİKA | Kemal Kılıçdaroğlu, Zoom toplantısı hakkında ilk kez konuştu: Etik olarak rahatsız edici | Video
Son dakika haberi... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisini devirmek için Zomm üzerinden gerçekleştirilen toplantı hakkında ilk kez konuştu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve partinin önde gelen isimlerinin yer aldığı toplanıyla ilgili sessizliğini bozan Kemal Kılıçdaroğlu, "Tamamını seyretmedim. Gerek duymadım. Etik olarak rahatsız edici bazı uygulamalar vardı." ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'na 'belediye başkanlığa devam et' mesajı verdi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:54
06:00
01:40
13:32
Başkan Erdoğan'dan dünyaya çağrı: KKTC'yi bir an evvel tanıyın | Video 20.07.2023 | 19:15
00:33
01:54
Başkan Erdoğan KKTC’ye ilk resmi uçuşta kokpitte | Video 20.07.2023 | 17:09
05:14
Kıbrıs Adası’nın en büyük havalimanı açıldı | Video 20.07.2023 | 16:30
05:20
02:27
SON DAKİKA: Merkez Bankası faiz kararı açıklandı! | Video 20.07.2023 | 14:16
03:07
Burhanettin Duran | Türkiye Körfez'in yükselen aktörü 20.07.2023 | 12:36
02:44
Haşmet Babaoğlu | Çalışmanın büyük dünyasında 'küçük' insanlar 20.07.2023 | 12:34
04:15
Mahmut Övür | Kılıçdaroğlu'na A Takımı ihaneti 20.07.2023 | 12:31
00:33
04:26
05:10
05:24
05:24
YKS sınav sonuçları açıklandı! ÖSYM YKS sonuçları sorgulama ekranı | Video 20.07.2023 | 08:50
02:30
Yunanistan’da son 24 saatte 66 yangın | Video 19.07.2023 | 23:11
01:30
Trafikte bozulan araç zincirleme kazaya neden oldu | Video 19.07.2023 | 23:08
00:42
Sakarya'da otomobil ile panelvan çarpıştı: 6 yaralı | Video 19.07.2023 | 23:07