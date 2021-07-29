Son dakika: Keşif yapıp orman yangını çıkaracaklardı! MİT operasyonuyla yakalandılar | Video

Son dakika haberleri: Türkiye'nin dört bir yanında meydana gelen yangınlarda "sabotaj" ihtimali üzerinde durulurken, flaş bir gelişme yaşandı. Manisa, İzmir ve Bursa'da keşif yapıp orman yakma eyleminde bulunacağı tespit edilen PKK/PYD'li iki terörist, MİT, Jandarma ve emniyetin ortak operasyonuyla yakalandı.