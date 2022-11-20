Video Haber Son dakika | Kilis Öncüpınar'a roketli saldırı | Video
Son dakika | Kilis Öncüpınar'a roketli saldırı | Video

Son dakika | Kilis Öncüpınar'a roketli saldırı | Video

20.11.2022 | 18:20

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Kilis Öncüpınar'a roketli saldırı gerçekleşti. İçişleri Bakanlığından gelen son bilgilere göre saldırıda 1’i Komiser, 6’sı polis memuru olmak üzere 8 güvenlik personeli yaralandı.

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