Son dakika: Kırmızı kategoride yer alıyordu! İşte risk grubunu düşüren tek şehir... | Video

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre risk durumu haritasını sosyal medya hesabından paylaştı. Haritaya göre; 58 il kırmızı kategoride yer alırken, mavi kategoride yer alan tek il Şırnak oldu. Haritada dikkat çeken başka bir detay ise, sadece bir ilin risk grubunu düşürmesi oldu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...