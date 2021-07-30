Son dakika: Konya’da katliam! 10 yıllık kedi kavgasında 7 kişi hayatını kaybetti | Video

Son dakika haberi... Konya’nın Merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Özşahin Sokakta bulunan bir eve düzenlenen silahlı saldırıda, aynı aileden 3'ü kadın, 4'ü erkek olmak üzere 7 kişi hayatını kaybetti. Ekipler şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Saldırıyı, ailenin husumetli olduğu komşularının düzenlediği öğrenilirken, olayın 10 yıl önce gerçekleşen kedi kavgasına dayandığı aktarıldı. Daha önceden davalık olan iki aile üyelerinin geçmişte verdiği ifadeler ortaya çıkarken, sürekli kavga halinde oldukları da bildirildi.