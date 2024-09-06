Video Haber SON DAKİKA | Konya’da polise silahlı saldırı anı kamerada... 2 polis yaralı!
SON DAKİKA | Konya’da polise silahlı saldırı anı kamerada... 2 polis yaralı!

SON DAKİKA | Konya’da polise silahlı saldırı anı kamerada... 2 polis yaralı!

06.09.2024 | 08:57

Konya’da hırsızlık şüphelisi olarak değerlendirilen 2 kişinin polis memurlarına ateş açarak kaçtığı anlar Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasına yansıdı.

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Olay, saat 16.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Beyhekim Mahallesi Fırat Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hırsızlık şüphelisi olarak değerlendirilen 06 DZ 6051 plakalı hafif ticari araç trafik ışıklarında durunca arkadan gelen polis ekibi şüphelileri yakalamak istedi. Bu sırada araçtaki şüpheliler Özcan Cihanbeyi ve Mustafa Samit polis ekiplerine ateş açarak kaçtı. Olayda polis memuru S.Ü. ve B.K. yaralandı. Şüpheliler Özcan Cihanbeyi ve Mustafa Samit ise çevreyi ablukaya alan ve sıkı denetimler yapan polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Olay anı ise KGYS kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüpheli aracın yanına gelen polis memurlarına ateş edilmesi ve şüphelilerin kaçması yer alıyor.
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