SON DAKİKA | Konya’da polise silahlı saldırı anı kamerada... 2 polis yaralı!
Konya’da hırsızlık şüphelisi olarak değerlendirilen 2 kişinin polis memurlarına ateş açarak kaçtığı anlar Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasına yansıdı.
Olay anı ise KGYS kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüpheli aracın yanına gelen polis memurlarına ateş edilmesi ve şüphelilerin kaçması yer alıyor.
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