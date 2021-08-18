Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar | Video

Son dakika haberleri: Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Toplantıda; koronavirüs salgınından son durum ve aşılama çalışmaları ele alındı. Gelen son dakika haberine göre; Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Aşıda alınan sonuçları paylaşan Bakan Koca, "3 doz aşı olmuş olanlar, 2 doza göre daha iyi korunuyor." dedi. E-Nabız web sayfasından girerek velilerin, çocukları için aşı talebinde bulunabildiğini dile getiren Bakan Koca, "12 yaşından büyük ve kronik hastalığı olan çocuklarımız için de aşı tanımlaması yapılmış durumdadır." dedi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...