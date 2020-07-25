Son dakika: Koronavirüs günlük vaka sayısı açıklandı! Son 24 saatte 16 can kaybı | Video

Son dakika haberi: Türkiye'de koronavirüse karşı mücadele devam ederken hergün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan günlük koronavirüs güncel verileri paylaşıldı. 25 Temmuz günlük koronavirüs tablosuna göre 43.312 test yapılırken, 921 yeni vaka tespit edildi. 16 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti, 1.103 kişi sağlığına kavuştu. Bakan Koca paylaşımının altına "Son 1 haftada PNÖMONİLİ hasta sayısı ORANI en çok azalan illerimiz: Artvin, Muş, Denizli, Düzce, Erzurum. En çok artan illerimiz: Isparta, Kocaeli, Mardin, Karaman. Sebebi ne olursan olsun, başkalarının ihmali, tedbirlerin terkine gerekçe kabul edilmemeli. " notunu düştü.