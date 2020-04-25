Son dakika! Koronavirüs sayısında umutlandıran gelişme! İşte son veriler! | Video

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Nisan tarihine ait Türkiye'deki Coronavirüs vaka ve vefat sayılarını açıkladı. Bakan Koca'nın paylaşımına göre Türkiye'de bugün 2861 yeni vaka tespit edildi, 106 kişi ise hayatını kaybetti. Bugün toplam 3845 kişi iyileşti ve toplam iyileşen hasta sayısı 25.582'ye ulaştı.