Son dakika: Kripto parada yasal düzenleme! AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş: Kısa sürede yasa çıkarılacak | Video
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Son dakika haberleri: AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, kripto parada yasal düzenlemeye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yasanın kısa sürede çıkarılacağını belirten Elitaş, "Teknik çalışmalar yapılıp ortak noktada buluşulacak. Sistem nasıl yürüyecek bunu değerlendirdik" dedi.