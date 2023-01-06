Son dakika | Krizlerin ve kavgaların gölgesinde 9.5 saatlik toplantı: 6'lı masada yine aday yok! | Video

Son dakika haberi: 6'lı masa Gelecek Partisi ev sahipliğinde 10. toplantısını gerçekleştirdi. Krizlerin ve kavgaların gölgesinde toplanan altılı masa toplantısı 9.5 saat sürdü. Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada yine aday ismi çıkmadı. Altılı masa, 30 Ocak'ta yol haritalarını açıklayacaklarını belirtirken ilk kez 'ortak aday' vurgusu da yaptı.