Son dakika: Lübnan'da bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 140'a yükseldi | Video
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Son dakika haberi: Geçtiğimiz gün Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta korkunç bir patlama meydana geldi. Beyrut Limanı'ndan 2 bin 750 ton amonyum nitrat bulunan bir depoda meydana gelen patlamada ölü sayısı 140'a yükseldi, 5 binden fazla yaralı bulunuyor.