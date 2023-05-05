Son dakika: Malatya'da ağır hasarlı bina çöktü! 1 kişi enkaz altında | Video

Son dakika... Malatya'da, ağır hasarlı olduğu için boşaltılan 4 katlı bina, kendiliğinden büyük bir gürültüyle çöktü. Bu sırada binaya hurda toplamak için giren ve enkaz altında kalan 4 kişiden 3'ü kendi imkanıyla kurtulurken, 1'i için arama-kurtarma çalışması başlatıldı.