Video Haber Son dakika: Malatya'da ağır hasarlı bina çöktü! 1 kişi enkaz altında | Video
Son dakika: Malatya'da ağır hasarlı bina çöktü! 1 kişi enkaz altında | Video

Son dakika: Malatya'da ağır hasarlı bina çöktü! 1 kişi enkaz altında | Video

05.05.2023 | 21:02

Son dakika... Malatya'da, ağır hasarlı olduğu için boşaltılan 4 katlı bina, kendiliğinden büyük bir gürültüyle çöktü. Bu sırada binaya hurda toplamak için giren ve enkaz altında kalan 4 kişiden 3'ü kendi imkanıyla kurtulurken, 1'i için arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

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