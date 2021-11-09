Video Haber Son dakika: Malatya'da çöken bina ile ilgili korkunç iddia! Kolonlardan biri kesilmiş | Video
Son dakika: Malatya'da çöken bina ile ilgili korkunç iddia! Kolonlardan biri kesilmiş | Video

Son dakika: Malatya'da çöken bina ile ilgili korkunç iddia! Kolonlardan biri kesilmiş | Video

09.11.2021 | 17:47

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Son dakika haberleri: Malatya'nın Sıtmapınar ilçesinde 2 katlı bir bina henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çöktü. Enkaz altında kalan 8 vatandaş bölgeye sevk edilen ekipler tarafından kurtalırken, çöken bina ile ilgili korkunç bir iddia ortaya atıldı. Çevre sakinleri, binanın tadilat halinde olduğunu ve bugün kolonlardan birinin kesildiğini öne sürdü.

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