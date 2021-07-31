SON DAKİKA | Marmaris'te alevler yeniden yükseldi! Yerleşim yerleri tehdit altında | Video

Son dakika haberleri: Yangınlardan en çok etkilenen bir diğer bölgemiz Muğla’nın Marmaris ilçesi… Bölgede rüzgârın da etkisiyle maalesef söndürme çalışmaları bir hayli zorlaşıyor. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor ancak alevler turistik Hisarönü bölgesini sarmış durumda. Alevler yerleşim alanlarında birçok bölgeyi tehdit ederken, Hisarönü Mahallesi'nin boşaltılmaya başlandığı bilgisine ulaşıldı.