Son dakika: Meclis’ten İsrail’e ortak kınama | Video

Son dakika haberleri: İşgalci İsrail'in Mescid-i Aksa ve Gazze Şeridi'nde yaptığı saldırıları AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP ortak bir metin ile kınadı. Ortak bildiride, "İsrail'in operasyonları hukuk dışı, gayri insani" ifadelerine yer verildi.